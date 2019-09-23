Тургигант Thomas Cook обанкротился. Как это скажется на российском «Интуристе»?

«Мы операционно независимы от Thomas Cook, у нас отдельный контрактинг, своя принимающая сторона. Туристы летают на отдых и возвращаются, их это никак не затронет», — заверил Толчин.

По его словам, известие о банкротстве британской компании безусловно скажется на всей туриндустрии в целом. Сейчас в России ждут, когда ситуация с Thomas Cook прояснится.

Старейший туристический оператор Thomas Cook закрыл бизнес Подробнее

Совет директоров Thomas Cook, старейшего британского туроператора, ранее посчитал необходимым объявить о принудительной ликвидации и прекращении деятельности. К этому привел провал переговоров с кредиторами: компания задолжала им приблизительно два миллиарда фунтов стерлингов. Сейчас компания прекратила все полеты, аннулирует туры и бронирования.

Thomas Cook с 2011 года владеет российским «Интуристом» как дочерним предприятием. В 2019 году оператор объявил о покупке еще одного российского туроператора — компании «Библио-Глобус».