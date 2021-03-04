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    04 марта 2021, 21:17

    Тургагенты дали советы, как сэкономить на отпуске

    Дарья Морозова

    Руководители турагентств дали рекомендации, как сэкономить на отпуске. Для этого можно все бронировать заранее и следить за распродажами билетов. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Тургагенты дали советы, как сэкономить на отпуске

    Глава агенства «Розовый слон» Алексан Мкртчян рекомендовал пользоваться чартерными рейсами, которые сейчас очень распространены.

    «Они стоят в два или даже в четыре раза дешевле, чем регулярные. Но это все надо узнавать у турагента», — рассказал он.

    Глава компании «Африка» Наталья Куцевол посоветовала отслеживать распродажи, которые время от времени устраивают авиакомпании.

    «Следующие распродажи начнутся в июле — августе. В июле на январь будут самые дешевые билеты», — пояснила она.

    Россия постепенно открывает границы с другими странами, а у туристов становится больше выбора для поездок. При этом активизируются и мошенники, желающие нажиться на доверчивых путешественников. Защититься от них помогут несколько правил.