Тургагенты дали советы, как сэкономить на отпуске

Руководители турагентств дали рекомендации, как сэкономить на отпуске. Для этого можно все бронировать заранее и следить за распродажами билетов. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Глава агенства «Розовый слон» Алексан Мкртчян рекомендовал пользоваться чартерными рейсами, которые сейчас очень распространены.

«Они стоят в два или даже в четыре раза дешевле, чем регулярные. Но это все надо узнавать у турагента», — рассказал он.

Глава компании «Африка» Наталья Куцевол посоветовала отслеживать распродажи, которые время от времени устраивают авиакомпании.

«Следующие распродажи начнутся в июле — августе. В июле на январь будут самые дешевые билеты», — пояснила она.

Россия постепенно открывает границы с другими странами, а у туристов становится больше выбора для поездок. При этом активизируются и мошенники, желающие нажиться на доверчивых путешественников. Защититься от них помогут несколько правил.