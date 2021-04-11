Турфирмы сообщили о более жестких требованиях к тесту на COVID-19. Турция это отрицает

Турецкие власти унифицировали правила тестирования туристов на коронавирус, результат ПЦР-теста должен быть на английском языке и на бланке с синей печатью, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В Турции заявили, что не меняли действующие правила.

По данным АТОР, 8 апреля турецкие власти выпустили уточнения к требованиям о тестировании отдыхающих. В обновленном документе, который получили туроператоры и авиакомпании, сказано, что тест необходимо сделать не позднее чем за 72 часа до прибытия в Турцию.

Справка об отрицательном тесте на COVID-19 должна быть на английском языке. Ее примут только в бумажном виде с обязательной синей печатью, сказано в сообщении.

В управлении гражданской авиации Турции заявили, что не вводили дополнительных требований к ПЦР-тестам для туристов.

«Никаких изменений в правилах въезда из России в нашу страну нет, продолжается предыдущая практика», — сообщило ведомство в Twitter.

Также управление опровергло сообщения о приостановке рейсов из России.

Российские власти уведомили управление гражданской авиации, «что не было принято никаких официальных решений о прекращении полетов», говорится в сообщении.

Ранее источники нескольких СМИ заявляли, что чартеры в Турцию могут отменить в понедельник, 12 апреля, из-за роста заболеваемости коронавирусом в республике.