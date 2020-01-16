16 января 2020, 16:43
Турфирмам запретили встречать туристов с табличками в аэропорту Стамбула
Аэропорт Стамбула ввел запрет, согласно которому туроператоры больше не могут встречать туристов с табличками. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
За нарушение нового правила предполагается штраф 48 евро. Туристические фирмы очень недовольны нововведением, некоторые уже успели получить штраф. Руководство компаний планирует обратиться в суд, иски в процессе подготовки.