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    25 августа 2022, 09:03

    Турфирма в Италии потеряла 95% прибыли из-за оттока российских туристов

    Турфирма Suditaliahotels из Италии потеряла миллионы евро из-за оттока российских туристов

    Екатерина Виславская

    Единицы туристов из России приезжают в Италию и предпочитают пляжи экскурсиям и развлечениям. Из-за этого местный туристический оператор Suditaliahotels потерял миллионы евро, или до 95% оборота, сообщил РИА «Новости» его коммерческий директор Саверио Презутти.

    Турфирма в Италии потеряла 95% прибыли из-за оттока российских туристов

    «Потери нашего оборота составляют 90–95%. Раньше этот объем составлял восемь миллионов евро, сейчас он находится в пределах 120 тысяч», — сказал он.

    Трудности возникают еще на этапе перелета, так как теперь нет прямых рейсов до Неаполя и туристам приходится добираться через Стамбул или Дубай. Поэтому приезжают единицы. Например, на острове Искья Саверио Презутти насчитал всего с десяток клиентов вместо около 600 в прошлые сезоны.

    Программа отдыха тоже изменилась. Если раньше туристы из России заказывали экскурсии, ходили по ресторанам и развлекались, то теперь остаются в гостиницах и лежат на пляжах. Из-за этого понесли убытки не только непосредственно турфирмы, но и общепит, такси, экскурсоводы, отели.

    В Италию активно приглашают отдыхающих из Нидерландов и Финляндии. Однако коммерческий директор Suditaliahotels признался, что вряд ли удастся восполнить потери таким образом.