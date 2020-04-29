Турецкие отели пообещали оставить шведский стол и «все включено»
«Речи об отмене all inclusive и шведского стола не идет. Как они могут быть отменены, если мы еще в прошлом году заключили контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг в текущем сезоне?» — заявил РИА «Новости» глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
По его словам, СМИ неправильно поняли слова турецкого министра о том, что после пандемии отельеры усилят санитарные меры. Речь, например, идет об увеличении социальной дистанции. То есть шведский стол и «все включено» останутся, но видоизменятся.
Чорабатыр добавил, что в первое время необходимые меры будет легко соблюдать. Ведь отели предполагают, что сразу после пандемии у них будет не так много гостей.
Ранее турецкие СМИ со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой написали, что пик туристического сезона можно ждать в конце августа. При этом в первое время гостиницы будут работать в половину своей мощности и, возможно, откажутся от системы шведского стола.