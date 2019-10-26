Турецкие отели обложат «налогом на проживание»

Соответствующие поправки в действующее законодательство разработало министерство финансов Турции. Базовой ставкой налога определены 2% от стоимости любых предоставленных услуг. Впрочем, президент имеет право уменьшить или увеличить ее втрое — по своему усмотрению в зависимости от ситуации.

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Налог придется платить всем и за все. В кемпингах, отелях, гостевых домах, апартаментах любая услуга будет облагаться новой мздой. Доплатить придется за сауны, питание, спа, бассейны и любую другую услугу, которая прописана отдельной строкой в счете. Исключение будет сделано только для гостевых домов, принадлежащих государству, где отдыхают студенты. Кроме того, от дополнительного налога освободят отдыхающих, которые приехали по линии международных и дипломатических организаций.

Как ранее заметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), турецкие отельеры заметно повысили цены в высокий сезон 2019 года. Так они пытаются компенсировать убытки, полученные в кризисные годы.