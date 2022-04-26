Отели Турции продолжат принимать российских туристов. Информация об их отказе является недостоверной, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В российских СМИ стали появляться новости о том, что Tantur, принимающая компания туроператора TUI в Турции, потребовала от отелей курортов отменить бронирования российских туристов и даже выселить их. Это не соответствует действительности», — сообщили в АТОР.

Как пояснили в пресс-службе, авторов публикаций подвело плохое знание турецкого языка, а также машинный перевод и неправомерные додумывания. Компания Tantur действительно разослала письма по турецким отелям, но в них не было ни слова о выселении россиян.

В своем сообщении компания написала, что все операции по бронированиям трех туроператорских компаний, «владельцем которых является Россия», приостановлены. Речь шла о TT Travel LLC, TT Baltics SIA и Borublita Holdings Limited.

По словам АТОР, заморозка бронирований этих компаний даже в теории не может повлиять на россиян. Перечисленные туроператоры не работают с российскими путешественниками и находятся не в России.