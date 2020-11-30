Турецкие отели изменили некоторые правила из-за коронавируса

Согласно действующим правилам, рестораны, кондитерские, кафе, кафетерии и другие организации общественного питания могут работать с 10:00 до 20:00, но только продавая еду навынос. По выходным с 20:00 до 10:00 в республике действует комендантский час (он не распространяется на туристов, но при себе необходимо иметь документы). 30 ноября президент республики Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что комендантский час распространят и на рабочие дни.

Из-за этих ограничений посетители могут поесть лишь в ресторанах, расположенных на территории отелей. Новый циркуляр МВД запрещает заведениям при гостиницах обслуживать тех, кто там не проживает.

Торговать навынос ресторанам и кафе при гостиницах теперь тоже нельзя. А музыка в зале не должна включаться после 22 часов. Владельцев гостиниц предупреждают о массовых проверках.