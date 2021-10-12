Турэксперты рассказали, сколько стоит отдых в открытых для россиян странах в октябре

Эксперты составили список стран, в которых могут отдохнуть российские туристы в октябре этого года. Кроме того, они озвучили цены и рассказали, какие правила надо соблюдать при въезде на курорт. Об этом написал сайт kp.ru.

Сейчас туристам из России для посещения доступны более 50 стран. Однако правила въезда в них меняются в зависимости от эпидемиологической обстановки. Перед поездкой на отдых турэксперты советуют перепроверять информацию по несколько раз.

Например, отдохнуть в октябре без всяких проблем россияне могут в Абхазии. Средний чек за тур на двоих составит 50 тысяч рублей. Если выбрать отель до четырех звезд и без питания, то можно заплатить всего 25 тысяч. ПЦР-тест для въезда в республику не нужен.

Также россиянам можно смело лететь Армению. Стоимость четырехзвездочных отелей начинается от 46 тысяч рублей и доходит до 95 тысяч рублей за двоих. При въезде в страну нужно позаботиться о наличии отрицательного ПЦР-теста.

Стоимость путевок в Грузию начинается от 50 тысяч рублей за номер на двоих в отеле три звезды. При этом полететь в страну придется с пересадкой в Стамбуле. До вылета следует сделать ПЦР-тест, а также повторить его на третий день пребывания в стране.

Для отдыха в Турции понадобится минимум 40 тысяч рублей на двоих. За эту цену можно найти трехзвездочный отель с завтраками. Вселиться в пятизвездочный отель можно минимум за 50 тысяч рублей на двоих. Для въезда в страну можно предоставить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о прививке «Спутник V». Переболевшие ковидом могут показать справку о перенесенном заболевании в последние 180 дней.