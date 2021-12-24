Турэксперты рассказали, где можно бюджетно отдохнуть на Новый год

Дешевле всего отдохнуть на Новый год получится в Египте. Таким мнением поделились президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев и председатель правления «Всероссийского объединения туристов», генеральный директор Клуба защиты прав туриста, член совета при Ростуризме Роман Бобылев. Об этом сообщило URA.ru.

Мальцев отметил, что сейчас популярны все египетские направления, кроме Шарм-эш-Шейха и Хургады. По его словам, отдохнуть в Египте сейчас можно за 20 тысяч. Средняя стоимость составит 30 тысяч рублей.

Бобылев подчеркнул, что на данный момент Египет не имеет конкурентов по соотношению цены и качества отдыха. Однако он заявил, что египетская сторона вряд ли будет предоставлять скидки на отдых. Их выделяют в основном российские туроператоры.