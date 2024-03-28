28 марта 2024, 16:28
Турэксперт Шаров: россияне стали массово отменять оплаченные путевки на юг России
Россияне стали отменять в среднем 60-70% забронированных и оплаченных путевок по РФ. Об этом заявил президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма Владимир Шаров в беседе с Pravda.Ru.
Он отметил, что сейчас наблюдается много отказов по Крыму, Краснодарскому краю, Черноморскому побережью и Калининграду.
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По словам эксперта, агентства и операторы массово заняли очень конструктивную позицию. Многие организации в полном объеме возвращают средства, несмотря на условия.
Туризм
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