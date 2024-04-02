Путешествия 02 апреля 2024, 11:58 Турэксперт Самохвалов: раннее бронирование билетов и отелей — особенность сезона 2024 года

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Эксперт по туризму Сергей Самохвалов заявил, что россияне уже активно бронируют поездки для отдыха на июль и даже сентябрь. Путешественников интересуют разные направления, не только Сочи и Кавказ, отметил специалист в беседе с радиостанцией Sputnik.

По его словам, особенностью туристического сезона 2024 года является раннее оформление билетов и номеров в отелях. Так, свободных мест на авиарейсах практически нет.

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Самохвалов также добавил, что сохраняется высокий спрос на Крым, однако предложение от него отстает. Из-за проблем с железнодорожными билетами многие двигаются в сторону полуострова на своем транспорте.