Путешествия 01 августа 2023, 18:59 Турэксперт Сабиржанов посоветовал бронировать гостиницу в день заселения для экономии

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Чтобы сэкономить деньги во время путешествия, стоит бронировать гостиницу в день заселения. Такой информацией поделился председатель правления межрегионального общественного объединения «Союз отельеров» Роман Сабиржанов, написало Ura.ru.

Администрация гостиницы может предоставить существенную скидку в случае, если вы забронируете номер в день заселения. Сабиржанов пояснил, что пустующие номера стараются распродавать в том числе с помощью снижения цен.

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«У отеля часто остаются номера — потому что многие туристы, которые бронировали, заранее отменяют свои брони. Так что, приехав в туристическое место и бронируя „день в день“, иногда можно неплохо сэкономить», — пояснил турэксперт.