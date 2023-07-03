Путешествия 03 июля 2023, 06:05 Турэксперт рассказал, почему отдых в Турции стал дороже для россиян, но не для европейцев Вице-президент АТА Мкртчян: Турция подорожала для граждан России из-за времени отдыха Freepik

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Турецкие отели и авиакомпании повысили цены для россиян из-за времени года и продолжительности отдыха. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств РФ Александр Мкртчян в интервью радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что высокая стоимость создана не специально для граждан России. Обычно подобную цену платят рынки, которые покупают короткие туры. Помимо российских операторов это еще делают компании из Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана и другие.

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«Дело в том, что россияне приезжают на побережья Турции только с апреля по конец октября, а с ноября по март их нет», — заявил он.

Эксперт отметил, что жители Европы летают в Турцию круглый год, поэтому цена за тур для них выходит выгоднее. Такую систему Мкртчян считает более верной, потому что отели и гостиницы выкупают на все 12 месяцев, а не на семь.

Ранее стало известно, что россияне стали лидерами по числу туристов, посетивших Анталью с начала этого года. На втором месте оказались граждане Германии.