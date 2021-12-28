Турэксперт Осипова рассказала, куда можно недорого слетать на Новый год

Новогодний туризм — очень затратное удовольствие, цены на авиабилеты, например, в Таиланд достигают 800 тысяч рублей. В эфире радио Sputnik исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталия Осипова рассказала, как можно относительно недорого отдохнуть в праздники.

Чтобы сэкономить, нужно покупать организованный тур — это выйдет дешевле, чем искать отдельные авиабилеты. Путевку все еще можно успеть купить по относительно низкой цене.

«Если мы говорим о самых дорогих билетах, это к организованному туризму не имеет никакого отношения. То есть если мы возьмем, например, Таиланд, тот же Пхукет, то бывает такое, что остается один билет на рейс, и авиакомпания может поднять его до любой стоимости, за которую могут купить. В туристический пакет же входят перелет, проживание, трансфер и еще медицинская страховка. Еще можно что-то посмотреть на Кубу, в Арабские Эмираты, в Египет. Надо не забывать, что отдохнуть можно и в России, хотя популярные горнолыжные курорты проданы уже процентов на 80. Но, если поторопиться, можно что-то найти по хорошей цене», — рассказала Осипова.