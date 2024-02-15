Путешествия 15 февраля 2024, 13:22 Турэксперт Осауленко посоветовал внимательно изучить все рекомендации перед поездкой в КНДР

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КНДР в 2024 году начнет принимать российских туристов, однако перед поездкой следует внимательно изучить правила поведения в этой стране. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал директор ассоциации «Объединение туроператоров выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко.

Он объяснил, что Северная Корея — государство с жесткими законами. И, хотя российским туристам там рады, они могут стать арестантами при нарушении правил. Всем путешественникам перед поездкой выдают памятки и рекомендации, которые надо изучить.

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«Фотографирование стратегически важных и военных объектов, государственных построек запрещено. Местных жителей можно фотографировать лишь с их разрешения. Есть рекомендации и в плане одежды», — отметил эксперт.

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