Путешествия 27 марта 2024, 18:19 Турэксперт Мкртчян: ж/д билеты на юг РФ стоит покупать в момент старта продаж

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Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян посоветовал не медлить с покупкой железнодорожных билетов на юг России, так как их достаточно быстро разбирают. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам эксперта, стоит оплачивать поездку в момент старта продаж, то есть за 90 суток до отбытия.

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При желании сэкономить можно обратить внимание на невозвратный тариф, добавил специалист. Однако в данной ситуации необходима полная уверенность в своих планах.