Путешествия 27 февраля 2024, 16:44 Турэксперт Мкртчян заявил, что россиянам не стоит ждать понижения цен на путевки в Турцию в 2024 году

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Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с радио «Комсомольская правда» опроверг информацию о том, что турецкие отели уже снизили стоимость пребывания для туристов на 20% с начала 2024 года.

По словам эксперта, россияне увидят те же цены, что и в прошлом году, а может даже и выше.

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«На самом деле, что сделали турецкие отельеры — они в кавычках снизили цены от тех высоких цен, которые в конце 2022 года по 2023-й объявляли», — сообщил Мкртчян.

В этом году, ровно также как и в прошлом, турецкие отели не досчитаются около миллиона отдыхающих из России, добавил эксперт.