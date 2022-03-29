Турэксперт Мкртчян рассказал, насколько подорожает отдых этим летом

Самый заметный рост цен на отдых этих летом следует ожидать в Сочи. Об этом «ФедералПресс» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Из-за закрытых границ и малого количества рейсов, вероятно, многие россияне будут отдыхать внутри страны.

«Если россияне в основном будут вынуждены отдыхать на Черном море, то существенного роста цен — от 30 до 40% по сравнению с прошлым годом — стоит ожидать, само собой, в Сочи», — считает специалист.

На втором месте по росту цен окажутся Анапа и Геленджик. Крым, по словам Мкртчяна, не будет пользоваться большой популярностью из-за закрытого аэропорта. Поэтому и цены на отдых на полуострове должны остаться прежними.