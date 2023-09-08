Путешествия 08 сентября 2023, 16:24 Турэксперт Мкртчян рассказал, что цены на путешествия взлетели из-за курса доллара и высокого спроса

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Цены на отдых стремительно растут не только в России, но и во всем мире, что связано с целым рядом причин. Об этом Utro.ru рассказал глава сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

По его словам, значительную роль сыграл обвал рубля и повышение курса доллара. Это стало одной из главных причин подорожания путевок для российских туристов. Но также стали выше цены и на самих курортах. Это произошло из-за наплыва китайских туристов, которые после пандемии снова получили возможность путешествовать. Из-за высокого спроса стало дороже отдыхать в Таиланде, Вьетнаме, на Филиппиннах, в Индонезии и Южной Корее.

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