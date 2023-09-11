Путешествия 11 сентября 2023, 16:25 Турэксперт Мкртчян позитивно оценил намерение России установить безвизовый режим со странами Латинской Америки

Читать 360tv в

Туроператоры поддержали идею директора профильного департамента МИДа России Александра Щетинина ввести безвизовый режим со странами Латинской Америки. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

По его словам, чем больше стран, куда пустят россиян без виз, тем лучше. Это позволяет стране подняться в рейтинге так называемой котировки паспорта. России и так удалось за последнее время улучшись свои позиции в этом списке. Сейчас без оформления визы граждане нашей страны могут посетить более 100 государств.

Авторы: