11 сентября 2023, 16:25
Турэксперт Мкртчян позитивно оценил намерение России установить безвизовый режим со странами Латинской Америки
Туроператоры поддержали идею директора профильного департамента МИДа России Александра Щетинина ввести безвизовый режим со странами Латинской Америки. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
По его словам, чем больше стран, куда пустят россиян без виз, тем лучше. Это позволяет стране подняться в рейтинге так называемой котировки паспорта. России и так удалось за последнее время улучшись свои позиции в этом списке. Сейчас без оформления визы граждане нашей страны могут посетить более 100 государств.
Туризм
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