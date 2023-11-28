Путешествия 28 ноября 2023, 16:22 Турэксперт Мельник посоветовал туристам, которые желают вернуть компенсацию за тур, обращаться в суд

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Туристам, которые не желают лететь на отдых из-за плохих погодных условий на курорте, можно обратиться к туроператору для возвращения компенсации. Если же не устраивает сумма, можно подать заявление в суд. Об этом рассказал эксперт по туризму Николай Мельник, передала «Вечерняя Москва».

Ранее СМИ сообщили, что Эгейское и Средиземное моря вышли из берегов и затопили многие турецкие курорты.

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Как заметил Мельник, если на сайте Минэкономразвития появилось объявление, что гражданам России не рекомендуется лететь в Турцию или в другие страны, то туристы имеют право отказаться от тура даже за час до вылета. В таком случае они получить полную компенсацию, а все остальные случаи — на усмотрение туроператора.