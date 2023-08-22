22 августа 2023, 13:29
Турэксперт Мальцев посоветовал активным пенсионерам отправляться на отдых в Армению
Пенсионерам, которые ведут активный образ жизни, стоит отправляться в Армению и Киргизию. Такой совет дал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Об этом сообщил blitz.plus.
По словам специалиста, в этих регионах располагается большое количество санаториев. На их территории есть термальные источники с низкими ценами на курсы процедур. Также для поездки в эти страны не требуется загранпаспорт.
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Также Мальцев посоветовал обратить внимание на Белоруссию. Пожилых людей может привлечь мягкий климат в республике, написал «ФедералПресс».
Туризм
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