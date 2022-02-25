Турэксперт Ломидзе прокомментировала приостановку выдачи виз россиянам странами ЕС

Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала решение некоторых стран Европы отказаться от выдачи виз россиянам. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Она объяснила, что пока совершенно непонятно, что будет дальше с туризмом в этом направлении. Сейчас Европа закрыта частично.

«Те пакеты санкций, которые обнародуют разные страны, тоже не окончательные. Поэтому сейчас однозначно утверждать, что Европа закроется или Европа не закроется, мы не можем», — рассказала Ломидзе.

Она пояснила, что сейчас закрыты Чехия и Литва.