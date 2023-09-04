Путешествия 04 сентября 2023, 17:33 Турэксперт Калашникова рассказала, что путевка на двоих в Адлер осенью обойдется от 55 тысяч рублей

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Осень — бархатный сезона для отдыха на море, при этом отдых обойдется значительно дешевле летнего. Об этом «Москве 24» рассказала генеральный директор туристического агентства Светлана Калашникова.

По ее словам, хорошим выбором станут курорты Краснодарского края. В сентябре там все еще настолько тепло, что можно купаться и загорать. При этом отдых на двоих в Адлере будет стоить от 55 тысяч рублей с учетом страховки. Чуть дешевле обойдется Калининград. Здесь цена путевки начинается от 47 рублей на пару.

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Еще одно популярное направление для осени — это Кавказ. В Каспийском море также можно купаться и в сентябре.

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