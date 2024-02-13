Путешествия 13 февраля 2024, 15:20 Турэксперт Горин заявил, что Краснодарский край составит конкуренцию Грузии в плане отдыха

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Грузия давно полюбилась российским туристам, однако Краснодарский край уже может составить ей достойную конкуренцию. Об этом НСН рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Он отметил, что в турсфере, как и в других, есть определенная инфляция и тенденция к подорожанию отдыха. Например, значительно выросли цены на авиабилеты в Грузию, поэтому многие путешественники выбирают добираться туда на автомобилях. И если с культурной и исторической составляющей страны конкурировать сложно, то в виноделии и гастрономическом туризме ей не уступает Краснодарский край.

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«Если же говорить о гастрономическом туризме и виноделии, то конкуренцию Грузии может составить Краснодарский край, а вот с ним уже конкурировать будет Абхазия за счет своих более скромных цен на отдых», — добавил эксперт.

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