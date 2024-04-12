Путешествия 12 апреля 2024, 14:25 Турэксперт Голов рассказал, что Северной Корее нужно поднимать качество сервиса для привлечения туризма

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В Северной Корее много красивых и неизведанных мест, которые могут привлечь российских туристов. Об этом НСН рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

По его словам, Северной Корее стоит сделать ставку на жителей Приморья. Однако придется постараться и значительно поднять сервис, потому что главным конкурентом сейчас является Таиланд с развитой туристической инфраструктурой.

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«В Северной Корее есть и прибрежные отели, и пятизвездочные отели, есть что посмотреть, потому что эта страна была долгое время закрытой, в том числе и для нас, но сейчас вот появилась такая возможность», — рассказал Голов.

Он добавил, что уже разработаны несколько программ для летнего отдыха. Они рассчитаны на восемь и 12 дней.

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