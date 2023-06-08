08 июня 2023, 17:52
Турэксперт Давыденко назвал сентябрь, октябрь и июнь лучшим временем для отдыха заграницей
При планировании времени для отпуска за границей россиянам следует обратить внимание на июнь, сентябрь и октябрь. Об этом сообщил заместитель председателя Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко в беседе с «ФедералПресс».
По словам эксперта, большинство российских туристов улетают в отпуск в июле и августе. Отдых в это время может быть некомфортным из-за жары и большого скопления путешественников из разных стран.
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Как сообщил сайт «Экономика сегодня», в Турцию лучше всего отправляться в июне или сентябре.
Туризм
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