Путешествия 08 июня 2023, 17:52 Турэксперт Давыденко назвал сентябрь, октябрь и июнь лучшим временем для отдыха заграницей

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При планировании времени для отпуска за границей россиянам следует обратить внимание на июнь, сентябрь и октябрь. Об этом сообщил заместитель председателя Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, большинство российских туристов улетают в отпуск в июле и августе. Отдых в это время может быть некомфортным из-за жары и большого скопления путешественников из разных стран.

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Как сообщил сайт «Экономика сегодня», в Турцию лучше всего отправляться в июне или сентябре.