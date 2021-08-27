Турэксперт дал прогноз осенних цен на билеты

Независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев рассказал для радио Sputnik, какие туристические направления станут дешевле этой осенью, а какие, наоборот, подорожают. Дешевле всего обойдутся российские курорты.

«К осени шанс подешеветь есть у билетов на внутренние российские курортные направления. Кончается сезон отпусков, кончается туристический сезон, да и погода будет уже не такая хорошая, чтобы был вал туристов. Возможно, что и они не подешевеют из-за закрытых границ, но шанс снижения цен на билеты есть», — сказал Яковлев.

Он добавил что также могут снизиться цены на билеты в Турцию. Но это будет зависеть от того, как страна справится с последствиями лесных пожаров. А вот туры в Египет, наоборот, могут стать дороже — на осень там приходится пик туристического сезона.

«В лучшем случае билеты останутся на том уровне, что есть сейчас, но мне кажется, что они будут дорожать. Сейчас там слишком жарко, поэтому дешевые билеты, но осень — это египетский сезон», — пояснил эксперт.