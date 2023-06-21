21 июня 2023, 15:39
Турэксперт Бобылев заявил, что отдых в Китае нельзя сравнивать с отдыхом в Турции
Председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев в беседе с «ФедералПресс» заявил, что отдых в Китае не может стать альтернативой отдыху в Турции, поскольку это совершенно разные направления.
«У нас с точки зрения организованных потоков на первом месте Россия, на втором стоит Турция, на третьем — Абхазия. У Китая нет таких мощностей, нет логистических возможностей, чтобы принимать миллионы российских туристов», — сообщил турэксперт.
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Турки могут предложить россиянам тур за 500 долларов на семью в отеле по системе «все включено», и это будет очень качественный отдых, добавил Бобылев.
Ранее российские туристы пожаловались на высокие цены на путевки в Турцию.
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