Путешествия 07 сентября 2023, 11:23 Турэксперт Бобылев рассказал, что в октябре можно отдохнуть в Кубе и Таиланде

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Осенью у россиян не очень большой выбор, куда можно выехать за границу для пляжного отдыха без визы. Об этом «ФедералПресс» рассказал председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев.

Он рассказал, что из доступных направлений можно назвать Таиланд, ОАЭ, Кубу, Египет и Турцию. Это основные направления для массового потребителя. Кроме того, по цене турецких путевок можно поехать еще и на Мальдивы.

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