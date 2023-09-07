Путешествия 07 сентября 2023, 11:24 Турэксперт Бобылев призвал не ждать падения цен на путевки в Турцию

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Сентябрь и октябрь являются очень популярными месяцами для отдыха в Турции, поэтому не стоит ждать падения цен на путевки. Об этом «ФедералПресс» рассказал председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев.

Он объяснил, что по сравнению с прошлым годом цены на отдых не выросли. Дороже они стали только для россиян из-за курса валют и падения рубля. Турки при этом не собираются демпинговать и снижать цены.

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Кроме того, осень — это по-прежнему высокий сезон в Турции. Туда приезжает даже больше туристов, чем летом. Поэтому, пока спрос сохраняется, цены не упадут.

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