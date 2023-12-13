Путешествия 13 декабря 2023, 15:31 Турэксперт Бобылев предположил, что после 15 декабря могут быть скидки на новогодние туры

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Многие люди надеются, что смогут улететь в теплые края на новогодние праздники, но ценник пока очень высокий. Однако во второй половине декабря можно попробовать поймать скидку. Об этом «Федерал Пресс» рассказал председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев.

По его словам, сам термин «горящий тур» — маркетинговый. Но порой выгодные предложение бывают, особенно сейчас, когда предложение превосходи спрос. Поэтому к ценам стоит присмотреться после 15 декабря.

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«Но мы видим, что иногда есть выгодные предложения практически в любом доступном зарубежном направлении», — отметил турэксперт.

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