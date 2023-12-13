Путешествия 13 декабря 2023, 11:07 Турэксперт Бобылев: полетные программы в Северную Корею могут открыть для россиян в 2024 году

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Председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев спрогнозировал активное расширение полетных программ для россиян в 2024 году. Кроме того, планируется развитие уже имеющихся связей с популярными заграничными курортами, отметил эксперт в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, есть вероятность, что граждане РФ смогут отправиться в страны, которые ранее были закрыты из-за коронавирусных ограничений.

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«Идут активные обсуждения об открытии Вьетнама и Туниса как массовых направлений, о дальнейшем развитии китайского направления, об открытии Северной Кореи», — пояснил Бобылев.

Он также выразил надежду на решение ключевых проблем по перелетам в новом году.