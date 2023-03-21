Путешествия 21 марта 2023, 15:24 Турэксперт Барзыкин прокомментировал ужесточение правил пребывания россиян на Бали и Пхукете

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В Юго-Восточной Азии ужесточили правила пребывания для российских туристов. О причинах таких ограничений на Бали и Пхукете рассказал вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с «Общественной службой новостей».

По словам эксперта, власти Индонезии и Таиланда приняли решение об ужесточении правил из-за большого наплыва российских мигрантов.

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Барзыкин отметил, что за последние два месяца Таиланд посетили столько же россиян, сколько за весь прошлый год.

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