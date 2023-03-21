21 марта 2023, 15:24
Турэксперт Барзыкин прокомментировал ужесточение правил пребывания россиян на Бали и Пхукете
В Юго-Восточной Азии ужесточили правила пребывания для российских туристов. О причинах таких ограничений на Бали и Пхукете рассказал вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с «Общественной службой новостей».
По словам эксперта, власти Индонезии и Таиланда приняли решение об ужесточении правил из-за большого наплыва российских мигрантов.
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Барзыкин отметил, что за последние два месяца Таиланд посетили столько же россиян, сколько за весь прошлый год.
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