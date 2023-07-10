Путешествия 10 июля 2023, 17:10 Турэксперт Барзыкин объяснил, что можно требовать компенсации за испорченный отдых в Сочи при нарушении условий договора

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Туристам, чей отдых был испорчен непогодой и наводнениями в Сочи, нужно внимательно прочитать свой договор с туроператором, прежде чем требовать компенсацию. Об этом «Парламентской газете» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его словам, рассчитывать на возврат денег можно только в том случае, если из-за непогоды были нарушены какие-то пункты договора. Сам же по себе разгул стихии не является основанием для компенсации.

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«Право пойти в суд у человека есть, но еще раз повторю: большинство людей находят общий язык с компаниями. Например, если из-за непогоды нет возможности вылететь или даже выехать из отеля, то вам продлят отдых и поменяют билет», — объяснил эксперт.

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