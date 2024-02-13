Путешествия 13 февраля 2024, 14:45 Турэксперт Арутюнов посоветовал провести длинные февральские и мартовские праздники в Таиланде

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В 2024 году 23 Февраля и 8 Марта выпадают на пятницу, поэтому выходные в обоих случаях продлятся три дня. В беседе с ОТР генеральный директор туристической компании АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов перечислил недорогие заграничные направления для коротких каникул.

Эксперт посоветовал посетить Оман, Катар или Бахрейн. Температура воздуха в указанные дни там будет комфортной, пояснил специалист.

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Еще один бюджетный вариант — страны Азии. Так, в Таиланде стоимость отдыха не ударит по кошельку. Арутюнов также предложил отправиться на Шри-Ланку, где отлично сочетаются цена и качество.