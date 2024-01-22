Путешествия 22 января 2024, 12:22 Турэксперт Ансталь сообщила, что лучшим местом для отдыха в феврале станет Таиланд

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Для отдыха в феврале лучше всего выбирать Таиланд, также можно присмотреться к Индии, Вьетнаму и Кубе. Об этом изданию NEWS.ru рассказала руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь.

Путешественникам, которые хотят чего-то необычного и экзотического, можно рассмотреть Танзанию.

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«Из менее жарких направлений можно рассматривать Арабские Эмираты. В феврале там сохраняется достаточно комфортная температура, в пределах 20–25 градусов тепла», — добавила эксперт.

Египет, Мальдивы и Сейшелы по-прежнему остаются в списке востребованных направлений.