22 января 2024, 12:22
Турэксперт Ансталь сообщила, что лучшим местом для отдыха в феврале станет Таиланд
Для отдыха в феврале лучше всего выбирать Таиланд, также можно присмотреться к Индии, Вьетнаму и Кубе. Об этом изданию NEWS.ru рассказала руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь.
Путешественникам, которые хотят чего-то необычного и экзотического, можно рассмотреть Танзанию.
Реклама
«Из менее жарких направлений можно рассматривать Арабские Эмираты. В феврале там сохраняется достаточно комфортная температура, в пределах 20–25 градусов тепла», — добавила эксперт.
Египет, Мальдивы и Сейшелы по-прежнему остаются в списке востребованных направлений.
Туризм
Реклама
Реклама