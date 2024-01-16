Путешествия 16 января 2024, 15:48 Турэксперт Ансталь рассказала о проблеме антисанитарии и неприятных запахов в Таиланде

Читать 360tv в

Таиланд считается достаточно популярным туристическим местом среди россиян, однако, впервые приехав в эту страну, может настигнуть разочарование из-за неприятных запахов и антисанитарии. Об этом изданию NEWS.ru сообщила руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь.

Некоторым путешественникам могут не понравится сильные запахи специй.

Реклама

«Помимо цветов и моря, там преобладают ароматы специй, используемых в пище, или дуриана на рынках», — сказал блогер.

Есть часть туристов, которая разочаровывается в местной еде. Как правило, она богата экзотическими и очень острыми блюдами.