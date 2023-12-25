Путешествия 25 декабря 2023, 13:42 Турэксперт Ансталь рассказала, что во время посещения Камчатки следует отправиться на действующий вулкан Толбачик

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Путешествуя по Камчатке, следует обязательно побывать на действующем вулкане Толбачик. По словам турэксперта и блогера Наталии Ансталь, это место место является одним из самых красивых в регионе, написал сайт NEWS.ru.

При этом она добавила, что отправляться на вулкан стоит только с профессиональными гидами, поскольку место достаточно опасное.

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«Добираться до места стоит с профессиональными гидами, которые хорошо знакомы с местностью. Также советую посетить Малую долину гейзеров. Вход туда совершенно бесплатный, а впечатлений останется множество», — сообщила Ансталь.

Лучше всего лететь на полуостров в августе или в начале сентября, посоветовала блогер.