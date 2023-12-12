Путешествия 12 декабря 2023, 17:11 Турэксперт Ансталь рассказала, что Дубай и Индия стали самыми разочаровывающими направлениями

Читать 360tv в

Чаще всего из популярных направлений туристов разочаровывают Дубай, Франция, Индия и остров Бали. Об этом News.ru рассказала руководитель турагентства тревел-блогер Наталия Ансталь.

Она сказала, что отправлясь в Индию и на Бали туристы не всегда ожидают увидеть такое количество мусора и бедных местных жителей. Дубай очень технологичный, но исторических зданий и достопримечательностей там почти нет.

Реклама

«Для многих также не будет секретом тот факт, что Париж — это очень дорогой, но грязный город. Часто туристов отталкивает поведение не очень добродушных местных», — рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь.

Авторы: