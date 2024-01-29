Путешествия 29 января 2024, 15:26 Турэксперт Ансталь посоветовала любителям экзотического отдыха отправляться в Танзанию

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Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с изданием NEWS.ru порекомендовала любителям экзотического отдыха отправляться в Танзанию.

Эта страна, по словам турэксперта, поражает своей нетронутой природой.

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«Также российские туристы любят Маврикий. Остров славится своими белоснежными песочными пляжами и коралловыми рифами. Необычным опытом станет и путешествие по Венесуэле», — добавила специалист.

Многие будут удивлены культурными особенностями Индии, Таиланда, Вьетнама и Венесуэлы.