Путешествия 18 декабря 2023, 16:58 Турэксперт Ансталь посоветовала каждому хоть раз в жизни побывать на Мальдивах и увидеть гору Тяньмэнь в Китае

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Тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь в беседе с изданием NEWS.ru перечислила места на Земле, которые, на ее взгляд, должен посетить каждый человек хотя бы раз в жизни.

Первыми в ее список попали гора Тяньмэнь в Китае и Мальдивы. Также Ансаль указала на водопад Анхель, который находится на реке Кереп в венесуэльском штате Боливар.

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«На острове Ваадху можно наблюдать уникальное явление — святящийся планктон. Это зрелище поистине завораживающее, кроме того, в мире осталось не так много доступных мест для туристов, где можно посмотреть на подобное», — добавила тревел-блогер.