05 февраля 2024, 11:42
Турэксперт Ансталь назвала Сочи самым популярным местом для весенних поездок
Сочи возглавил рейтинг самых популярных направлений у россиян для поездок весной. Об этом News.ru рассказала руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь.
По ее словам, также путешественники часто делают выбор в пользу Казани и Калининграда. Потому что, как и Сочи, эти города круглогодично подходят для посещения. Кроме того, по-прежнему популярны у россиян Москва и Петербург.
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Как добавила Наталия Ансталь, некоторые выбирают и зарубежные направления. В частности, Турцию и Египет.
«В марте и апреле также можно поехать в Таиланд. В эти месяцы еще сохраняется комфортная погода, с мая могут начаться дожди», — подытожила эксперт.
Туризм
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