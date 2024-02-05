Путешествия 05 февраля 2024, 11:42 Турэксперт Ансталь назвала Сочи самым популярным местом для весенних поездок

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Сочи возглавил рейтинг самых популярных направлений у россиян для поездок весной. Об этом News.ru рассказала руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь.

По ее словам, также путешественники часто делают выбор в пользу Казани и Калининграда. Потому что, как и Сочи, эти города круглогодично подходят для посещения. Кроме того, по-прежнему популярны у россиян Москва и Петербург.

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Как добавила Наталия Ансталь, некоторые выбирают и зарубежные направления. В частности, Турцию и Египет.

«В марте и апреле также можно поехать в Таиланд. В эти месяцы еще сохраняется комфортная погода, с мая могут начаться дожди», — подытожила эксперт.

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