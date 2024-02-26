Путешествия 26 февраля 2024, 12:48 Турэксперт Ансталь назвала Санкт-Петербург и Калининград самыми романтичными городами России

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Самым романтичным городом России можно смело называть Санкт-Петербург. В этот рейтинг стоит добавить и Калининград за счет множества старинных замков и усадеб. Об этом изданию NEWS.ru рассказала руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь.

«Также стоит отметить Калининград. В городе витает романтическая атмосфера. Там есть много странных построек и замков, которые можно посетить», — сказала турэксперт.

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Не стоит забывать про черноморское побережье, Алтай и Байкал. Эти места наиболее привлекательны в летний период благодаря своим неповторимым пейзажам, добавила Ансталь.