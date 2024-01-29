Путешествия 29 января 2024, 17:19 Турэксерт Богданов поддержал инициативу введения невозвратных тарифов для отелей

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В России рассматривают возможность введения невозвратных тарифов, как у некоторых авиабилетов. И туристическое сообщество поддерживает эту инициативу. Об этом «Известиям» рассказал Глава экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

По его словам, введение подобных невозвратных тарифов поможет, в том числе, снизить стоимость размещения до 20%. Как добавили 7Дней, проблема с тем, что люди бронируют номера и без штрафов отменяют за пару дней до заезда, назрела давно и требует решения.

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«Там тоже есть много подводных камней, но для отрасли это необходимо, и от введения этого инструмента смогут выиграть и конечные потребители», — отметил Дмитрий Богданов.

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