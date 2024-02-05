Путешествия 05 февраля 2024, 13:53 Турэксепрт Клечицкая назвала нехватку гостиниц недостатком российской сферы туризма

Читать 360tv в

В Росси активно развивается внутренний туризм, однако в сфере все еще много серьезных недостатков. Об этом RuNews24.ru рассказала старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» Мария Клевицкая.

По ее словам, в России по-прежнему мало гостиниц с развитой инфраструктурой. Особенно их нехватка заметна на черноморском побережье. Появляются новые комплексы, но их должно быть гораздо больше, чтобы составить конкуренцию той же Турции. Кроме того, не хватает гостиниц в категории трех и четырех звезд.

Реклама

Наконец, хромает и подготовка работников сферы.

«В ряде регионов, пользующихся популярностью среди туристов, вообще нет учебных заведений, которые готовили бы специалистов индустрии туризма и государства. При этом трудовая миграция у нас развита слабо», — отметила Мария Клевицкая.

Авторы: