Путешествия 13 декабря 2023, 17:25 Турэксепр Барзыкин усомнился, что Турция внесет изменения в систему «все включено»

Читать 360tv в

Недавно в турсфере начали обсуждать, что Турция может изменить систему «все включено» и позволить отдыхающим выбирать позиции, которые оплатит. Но, по мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, в ближайшее время этого не случится, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Он отметил, что турецкие отели ориентированы на отдыхающих. А система «все включено» зарекомендовала себя как одна из самых востребованных.

Реклама

«Работают под потребителя, потребитель требует all inclusive. Реально ни Турция, ни другие страны резко сокращать это не будут», — отметил эксперт.

Авторы: