Турбизнес попросил отказаться от ввода QR-кодов при покупке билетов

Правительство предложило ввести систему QR-кодов при покупке билетов на поезда и самолеты. Союз агентств делового туризма (САД) попросил отказаться от этой идеи, так как подобная мера может негативно сказаться на туристическом бизнесе.

Свою просьбу организация изложила в письме, которое направила в правительство и комитет Госдумы по транспорту и строительству. В своем обращении САД подчеркнул, что введение QR-кодов помешает россиянам заранее планировать свои путешествия и график вакцинации. Без электронного документа люди просто не смогут забронировать билеты, уточнила газета «Известия».

Авторы письма призвали опираться на мировой опыт. Они предложили пускать в самолеты и поезда только пассажиров с QR-кодами, но продавать билеты и всем остальным. Ранее с аналогичной просьбы выступила Ассоциация агентств воздушного транспорта (ААВТ).

Как заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, предъявление QR-кода при регистрации на рейс является необходимой мерой. При этом нет смысла ограничивать продажу билетов, так как пассажир без электронного документа в любом случае не сможет попасть в самолет или поезд.